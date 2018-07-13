В Ессентуках ликвидировали шесть торговых павильонов

Незаконные ларьки демонтируют в Ессентуках , сообщает пресс-служба администрации города.

Шесть строений уже ликвидировали, владельцы сделали это добровольно.

В ближайшее время разберут ещё восемь ларьков, расположенных в разных концах города.

В настоящее время идёт демонтаж ларька по улице Маркова, 76. Старый павильон давно заржавел. И, по словам местных жителей, стал местом, где постоянно собираются подозрительные личности.

Демонтировать рухлядь оказалось непросто. Поднять конструкцию целиком не получилось, коммунальщикам придётся её вначале распилить на части.

Снести также планируется незаконные постройки на улицах Титова, Маркса, в переулке Базарном. Затраты на демонтаж взыщут с собственников.