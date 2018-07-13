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Социальная помощь в Преображенском оказывается без задержек
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Социальная помощь в Преображенском оказывается без задержек 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
В филиале «Преображенский» ГБУ ТЦСО «Сокольники» зарегистрированы более пятнадцати тысяч пенсионеров, и каждый из них проинформирован об адресах и телефонах, по которым можно обратиться за помощью.
В районной управе и службе социальной помощи работают телефонные линии, с помощью которых нуждающиеся в поддержке жители могут ее получить. За прошедший год поступило сто двадцать восемь обращений, на каждое из которых последовала оперативная реакция.
Кроме приема звонков действует также служба активного наблюдения за пожилыми жителями района, находящимися в «группе риска». Специалисты службы проводят обходы, разговаривают с преображенцами. Если возникают опасения относительно здоровья или какого-то другого аспекта жизни, разрабатываются планы улучшения ситуации. Все это стало извсетно со слов Ирины Асеевой, руководителя социальной службы района и депутата МО Преображенское.
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