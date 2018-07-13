Мосприрода предложит жителям Преображенского программу на выходные дни

Мероприятия охватывают все парковые зоны Восточного административного округа Москвы

К примеру, юным любителям природы предлагается экскурсия «Сказки Терлецкого леса», которая пройдет в ближайшую субботу 14 июля. Участники соберутся в 10:00 рядом со входом в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта, пройдут по парку, узнают интересные подробности о растениях и животных, которых можно в нем встретить. Самым маленьким экскурсантам предложат интерактивную познавательную программу.

Узнать подробности можно по телефону 8-495-672-88-65 На следующий день, в воскресенье 15 июля, эколого-просветительский центр «Царская пасека» проведет день открытых ворот. Присутствующим расскажут об истории экоцентра от его основания в форме пчельника царя Алексея Михайловича до периода Измайловской опытной пасеки, на рубеже XIX—XX веков сосредоточившей все достижения теории и практики пчеловодства того времени. Тогда в этом месте велась научная и образовательная деятельность, издавалась специальная литература, открывались тематические выставки.

Экскурсантов познакомят не только с пчелами, но и с другими обитателями экоцентра — белками и птицами, среди которых серая неясыть, филины и ушастые совы.

Экскурсии по экоцентру начнутся в 12:00, 13:00 и 14:00. Все подробности можно уточнить по телефону 8-499-166-36-87.

Тогда же, 15, июля, состоится экскурсия на тему «Природа и цивилизация» в экошколе «Кусково». Она включит осмотр экспозиций «Мир, созданный природой» и «Мир, созданный человеком». Гостей мероприятия сопроводят в виртуальный поход по природным сокровищницам России , расскажут о том, какие глобальные экологические проблемы стоят перед всем миром и предложат спроектировать свой «Город будущего» на компьютерном симуляторе. Организаторы встретят посетителей в 14:00 возле входа в здание экошколы, расположенной по адресу 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1.

Узнать подробнее об экскурсии можно по телефону 8-495-370-07-50.