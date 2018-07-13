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Поликлиника на улице Хромова подтвердила соответствие стандарту
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Поликлиника на улице Хромова подтвердила соответствие стандарту 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Медицинское заведение подключилось к программе Департамента здравоохранения Москвы «Московский стандарт». Об этом сообщила заведующая поликлиникой Юлиана Зелинская депутатам МО Преображенское.
Филиал № 2 Консультационно-диагностического центра № 2 на улице Хромова в заметной мере изменился: были добавлены медицинские посты в коридорах, организовано отделение медицинской помощи на дому, оснащенное собственным автотранспортом, процедура записи к врачу перестроена с заменой стойки регистратуры на электронные терминалы и онлайн-сервисы. Одновременно с этим обновился и интерьер поликлиники.
Теперь поликлиника оказывает медицинские услуги в соответствии с общегородским типовым стандартом. Унификация и систематизация работы учреждений здравоохранения направлена на то, чтобы сделать их эффективнее и доступнее по всей столице.
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