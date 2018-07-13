Как избежать штрафов, собирая грибы и ягоды

К счастью, плату за сбор лесных ягод или грибов в России пока не взимают. Но, представьте себе, этот вопрос уже рассматривается. Полгода назад министр сельского хозяйства России Александр Ткачев поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой наложить налог на каждый найденный в лесу гриб, ягоду и орех. Предположительно цена лицензии на сбор ягод будет составлять 4500 рублей за сезон, а на сбор грибов — 6000 рублей.

Чиновники жалуются, что грибники зачастую вывозят из регионов грибы и продают, областная казна не получает с этого налогов, зато пополняется карман «тихого охотника». Вот и решило государство развернуть сбор даров леса себе в пользу.

Известно, впрочем, что большинство грибников собирает ягоды и грибы для собственного потребления, а если кто-то и продает, то в наше тяжелое время это помогает людям выжить. В любом случае, масштабы «использования лесных ресурсов» у обычных людей весьма скромные. Но за «доступ в лес» наши чиновники все равно хотят заставить платить! Это решение — вполне в русле намерения наших властей ввести «налог на тунеядцев» и взимать с «самозанятых граждан» плату за медстраховку.

Важно, однако, что в настоящее время закон об оплате лицензий на «тихую охоту» в Госдуме пока не принят. Тем не менее, лесникам уже сейчас дано указание отлавливать по лесам «самозанятых» грибников и составлять на них протоколы о привлечении к административной ответственности. Людей привлекают по частям 2 и 3 статьи 8.26. КоАП — «самовольное использование лесов, уничтожение лесных ресурсов». Наказание — штраф на сумму от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья найдётся?

С юридической точки зрения действия лесников являются беспределом и произволом. Второй пункт указанной статьи кодекса предусматривает ответственность за «самовольные заготовку и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов». Согласно Лесному кодексу РФ, «недревесные лесные ресурсы» — это пни, берёста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник. Вот их действительно нельзя собирать и вывозить из лесов. К сожалению, в эту категорию попадает самый обычный хворост, еловые лапы и даже камыш. Однако ни ягоды, ни грибы к «недревесным ресурсам» не относятся, так что по этой части административной статьи составлять протоколы на грибников нельзя. Тем не менее, у нас в Воронежской области лесники умудрились оштрафовать за «уничтожение древесной коры» людей, которые решили собрать в лесу березовый сок.

Третья часть статьи 8.26 предусматривает ответственность за «заготовку пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов и сбор лекарственных растений… в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением установленных сроков». Это значит, что нельзя собирать ягоды, грибы и лекарственные растения только в таких местах, где это прямо запрещено (заповедники и заказники, на границах которых должны стоять таблички с предупреждениями). В обычных лесах не допускается только хищнический сбор растений (с превышением объемов или запрещенными способами). Лукошко с грибами и ножик законом не запрещаются, поэтому нарушением закона считаться не могут. Зато если вы будете собирать и вывозить грибы и ягоды грузовиками — от штрафа не отвертеться!

В свою очередь, грибники и ягодники должны внимательно следить за тем, что они собирают, так как по статье 8.26 КоАП могут быть оштрафованы за «сбор, заготовку и реализацию пищевых ресурсов, в отношении которых это запрещено» — речь идет о грибах, ягодах и дикорастущих растениях, которые занесены в Красную книгу или содержат наркотические вещества (дикорастущая конопля, мак и галлюциногенные грибы). Естественно, распространенные, известные грибы и растения в Красную книгу не занесены. Но если вам вдруг встретиться что-то необычное — лучше не рисковать.

«Продажный» сбор

Несмотря на то, что статья закона об административных правонарушениях сформулирована ясно и не допускает двойного толкования, в управлении лесного хозяйства нашей области все-таки умудрились оштрафовать даже простых грибников. Лесники посчитали, что люди собирали грибы и ягоды «для коммерческих нужд», а для этого согласно статье 33 Лесного кодекса граждане обязаны заключать с государством договора аренды лесных участков.

Грибники опротестовали действия управления лесного хозяйства в природоохранной прокуратуре. Надзорный орган провел проверку и пришел к выводу, что штрафы лесников являются незаконными.

Прокуратура обратила внимание, что «Конституцией и Лесным кодексом РФ гарантировано право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах, а также осуществлять для собственных нужд сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов и недревесных лесных ресурсов». А «заключать договоры аренды лесных участков в целях сбора лесных ресурсов обязаны только граждане, осуществляющие эти действия в рамках предпринимательской деятельности».

В прокуратуре сочли, что если гражданин не зарегистрирован в качестве предпринимателя, торгующего грибами и ягодами, в лесу он по определению занимается сбором грибов и ягод для собственных нужд, поэтому не обязан платить аренду и не должен подвергаться штрафу. Заодно надзорный орган защитил право людей пить березовый сок, так как никакого «уничтожения древесной коры» в процессе получения сока не обнаружили.

По требованию прокуроров постановления о привлечении грибников к административной ответственности были опротестованы и в итоге отменены. Теперь любители «тихой охоты» могут вздохнуть спокойно. Если тщательно соблюдать правила сбора (то есть не заходить в заповедники и не конфликтовать с Красной книгой), никто не имеет право привлекать любителей «тихой охоты» к ответственности. Однако надо иметь ввиду, что лесники всё же могут «по беспределу» составить на вас протокол — и тогда для защиты своих прав вам придется снова обращаться в природоохранную прокуратуру.