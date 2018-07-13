Памятник архитектуры «Дача Башенина» в Удмуртии планируют отреставрировать к 2020 году

"До конца года мы изыщем средства на то, чтобы непосредственно этот замечательный уникальный объект — дача Павла Андреевича Башенина — разработать и подготовить проектно-сметную документацию и экспертизу пройти. Будем стараться к 2020 году, к столетию государственности Удмуртии, войти в федерально-целевую программу или в федеральную адресно-инвестиционную программу на софинасирование на ремонт, реконструкцию непосредственно этого объекта", — сказал он.

Глава города Александр Ессен уточнил журналистам, что на реконструкцию объекта требуется порядка 90 млн рублей. «Больше всего средств уйдет на эти красивые окна, каждое из них в зависимости от этажности, оно индивидуально, особенно оконные конструкции на башенной части», — сказал он.

В пятницу в Сарапуле в день 150-летия со дня рождения бывшего городского главы Павла Башенина, которому принадлежала дача, создан фонд содействия сохранению и развитию исторических культурных и духовных традиций Сарапула имени Башенина. По словам Ессена, уставной капитал фонда сейчас составляет 1 млн рублей. «Если у нас после сегодняшнего мероприятия будут еще учредители, то устав увеличится. Мы намерены в ближайшее время собрать 5 млн рублей», — сказал он.

О даче

По данным музея культуры и истории Среднего Прикамья, дача была построена для городского главы Сарапула, мецената Павла Башенина в лесной зоне города в начале 20 века. Каменное здание построено в стиле модерн с применением новых для того времени технологий: здесь есть железобетонные конструкции, электричество, водопровод. Его особенностью является имитация деревянной дачной архитектуры с включением стилизованных готических мотивов, использование балконов, веранд, эркера, высокой кровли с резным коньком.

После 1917 года здание было национализировано, в конце 80-х бывшая усадьба пришла в запустение, здание стало разрушаться. Работы по восстановлению памятника начались в 1991 году, в 1995 году художественно-выставочный комплекс открылся после реставрации, здесь размещена художественная коллекция музея. Сегодня «Дача Башенина» развивается как центр изучения и формирования культурных традиций.