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Теперь уже точно. Рязанский цирк откроется в сентябре этого года
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Теперь уже точно. Рязанский цирк откроется в сентябре этого года 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
12 июля генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов побывал с рабочей поездкой в Рязани, сообщает пресс-служба компании.
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