Посол РФ сообщил об отказе Лондона контактировать по инцидентам с отравлениями

«Коммуникации на самом деле никакой», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1». Он рассказал, что предложил Джонсону встретиться, но ему «аккуратно дали понять, что министр иностранных дел не готов».

Яковенко напомнил, что глава МВД Великобритании говорил, что ждёт звонка из Москвы . «Я тут же написал ему письмо и сказал, что готов с ним встречаться и, кстати, очень хотел бы обсудить эту тему. Там тоже гробовое молчание», — добавил посол.

По его мнению, «британской стороне просто нечего сказать, потому она и не отвечает на российские запросы». «Это просто новые британские реалии», — резюмировал Яковенко.