Ещё
Посол РФ сообщил об отказе Лондона контактировать по инцидентам с отравлениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ сообщил об отказе Лондона контактировать по инцидентам с отравлениями 

Говорит Москва 3 часа назад
«Коммуникации на самом деле никакой», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1». Он рассказал, что предложил Джонсону встретиться, но ему «аккуратно дали понять, что министр иностранных дел не готов».
Яковенко напомнил, что глава МВД Великобритании говорил, что ждёт звонка из Москвы. «Я тут же написал ему письмо и сказал, что готов с ним встречаться и, кстати, очень хотел бы обсудить эту тему. Там тоже гробовое молчание», — добавил посол.
По его мнению, «британской стороне просто нечего сказать, потому она и не отвечает на российские запросы». «Это просто новые британские реалии», — резюмировал Яковенко.
Как напоминает РИА Новости, официальный представитель МИДа России Мария Захарова ранее говорила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, к пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Однако реакции на это не последовало.
Говорит Москва: последние новости
Власти США назвали имена предполагаемых 12 хакеров из ГРУ Глава «Юнармии» вступился за учительницу из Мурманска В Кремле опровергли сообщения о готовности России выдать Сноудена США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу85
Найден источник «Новичка» в Великобритании253
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты187
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение