Более 90 объектов культуры будут отремонтированы к 2030 году

На заседании общественного совета при министерстве культуры была поставлена задача популяризовать учреждения культуры и сохранить уникальную культуру Дона.

Как отметил министр культуры Владимир Бабин, на заседании были определены основные тенденции, на которые будет обращено внимание в новом проекте. Главные цели проекта: развитие казачьей, донской культуры, популяризация русской культуры и языка, активизация культурного обмена. Для этого необходимо обеспечить учреждения материальной базой и квалифицированными кадрами.

Проект будет представлен 17 июля на публичных слушаниях в подгруппе «Культура и казачество»