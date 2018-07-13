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Более 90 объектов культуры будут отремонтированы к 2030 году
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Более 90 объектов культуры будут отремонтированы к 2030 году 

Деловое сообщество 3 часа назад
На заседании общественного совета при министерстве культуры была поставлена задача популяризовать учреждения культуры и сохранить уникальную культуру Дона.
Как отметил министр культуры Владимир Бабин, на заседании были определены основные тенденции, на которые будет обращено внимание в новом проекте. Главные цели проекта: развитие казачьей, донской культуры, популяризация русской культуры и языка, активизация культурного обмена. Для этого необходимо обеспечить учреждения материальной базой и квалифицированными кадрами.
Проект будет представлен 17 июля на публичных слушаниях в подгруппе «Культура и казачество»
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