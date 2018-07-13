«Симоновка» примет участие в благотворительной акции «Доброе дело»

Симоновка присоединится к другим участникам благотворительной акции, которая пройдет в столице при поддержке Правительства Москвы . Информация об этом появилась на официальной странице библиотеки в социальных сетях 12 июля.

Акция называется «Доброе дело», проводится она уже не в первый раз. Цель ее заключается в том, что малоимущие жители столицы получили гаджеты от москвичей, которые хотят и могут помочь. Благодаря наличию у нуждающихся девайсов, госуслуги и прочие сервисы станут для них доступнее.

— Раньше, чтобы принять участие в акции, нужно было зарегистрироваться на специальном сайте. Теперь задачу упростили, жители Нагатинского затона могут просто принести технику, которую они желают передать в дар нуждающимся, в нашу библиотеку. Затем ее передадут в пункт приема на Таганской, дома 40-42. Оттуда гаджеты развезут курьеры по указанным адресам, — сообщила редакции газеты «Нагатинский затон» сотрудница библиотеки Ольга Калугина

Сегодня без планшетов и телефонов сложно обходиться, их наличие значительно упрощает жизнь. Библиотекари выражают надежду, что в акции примут участие многие жители района.