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Из «Кошелев-Парка» будет ходить дополнительный вечерний автобус №480
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Из «Кошелев-Парка» будет ходить дополнительный вечерний автобус №480 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Дополнительный автобус будет выезжать из «Кошелев-Парка» в 21:00  Житель Самарской области пожаловался региональному Минтрансу на работу автобусных маршрутов № 480 и 123. По его словам, в вечернее время на линии работает только три машины.
— А вот и мои 5 копеек в обсуждение транспортных проблем: из микрорайона «Кошелев-Парк» после 20:30 уехать практически невозможно. Ходят два автобуса маршрута №123 — очень редко, и один 480-й. При этом они регулярно устраивают забастовки, заставляя пассажиров ездить на такси, — написал возмущенный самарец.
В региональном Минтрансе мужчине ответили, что расписание движения по маршрутам №123 и 480 изначально составляли с учетом сложившегося пассажиропотока. А значит, продление времени работы маршрутов возможно только в случае его резкого увеличения.
— С 16 июля для изучения пассажиропотока выпустят контрольный рейс маршрута № 480. Он будет выезжать из «Кошелев-Парка» в 21:00. Нововведение продлится только две недели. По результатам мониторинга мы примем решение о том, действительно ли необходимо вводить этот рейс на постоянной основе, — рассказали в Минтрансе Самарской области. — Если дополнительный маршрут №480 окажется востребован, то будет рассмотрен вопрос о проведении подобного исследования и на маршруте №123.
Жителей также возмутила стоимость проезда в автобусах № 123 и 480. Но представитель Минтранса уточнил, что все пригородные маршруты в соответствии с федеральным законодательством относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом.
— Именно поэтому стоимость проезда выбирается перевозчиком самостоятельно. Однако установленная стоимость проезда не превышает значения предельного уровня тарифа, который был ранее установлен на пригородные маршруты, — рассказали в Минтрансе Самарской области.
До этого жители губернии уже жаловались на организацию общественного транспорта. В частности, они просили запустить дополнительные маршруты в «Кошелев-Парк» со стороны ТЦ «Мега». Но в региональном Минтрансе ответили, что сейчас их просьбу невозможно осуществить — перевозчики не хотят обслуживать этот маршрут.
Пару лет назад из-за отсутствия общественного транспорта в Самарской области разгорелись настоящие пассажирские войны. Жители поселка Петра Дубрава начали жаловаться на то, что владельцы квартир в «Кошелев-Парке» заняли их места в общественном транспорте. Дело даже доходило до рукоприкладства.
Дабы разрешить эту проблему, застройщик микрорайонов предложил включить «Кошелев-Парк» в состав Самары и, объединив территорию с Крутыми Ключами, создать 10-й район. Он собрал подписи жителей и даже получил поддержку со стороны губернатора области. Тогда этот пост занимал Николай Меркушкин. Поддержал идею и Олег Фурсов, который занимал должность главы Самары.
Но губернатор уволился. На должность врио главы региона назначили Дмитрия Азарова, который до сих пор публично еще не высказал свою точку зрения на создание 10-го района. Сменился и глава Самары. За несколько дней до Нового года этот пост заняла Елена Лапушкина. Чтобы сдвинуть решение проблемы с мертвой точки, местные жители выступили с инициативой провести референдум по вопросу создания 10-го района в Самаре.
Однако продвижение идеи застопорилось. Поэтому появилась еще одна инициатива — исключить Крутые Ключи из состава Самары. Ожидается, что обсуждение судьбы микрорайонов продолжится после выборов губернатора.
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