Из «Кошелев-Парка» будет ходить дополнительный вечерний автобус №480

Дополнительный автобус будет выезжать из «Кошелев-Парка» в 21:00 Житель Самарской области пожаловался региональному Минтрансу на работу автобусных маршрутов № 480 и 123. По его словам, в вечернее время на линии работает только три машины.

— А вот и мои 5 копеек в обсуждение транспортных проблем: из микрорайона «Кошелев-Парк» после 20:30 уехать практически невозможно. Ходят два автобуса маршрута №123 — очень редко, и один 480-й. При этом они регулярно устраивают забастовки, заставляя пассажиров ездить на такси, — написал возмущенный самарец.

В региональном Минтрансе мужчине ответили, что расписание движения по маршрутам №123 и 480 изначально составляли с учетом сложившегося пассажиропотока. А значит, продление времени работы маршрутов возможно только в случае его резкого увеличения.

— С 16 июля для изучения пассажиропотока выпустят контрольный рейс маршрута № 480. Он будет выезжать из «Кошелев-Парка» в 21:00. Нововведение продлится только две недели. По результатам мониторинга мы примем решение о том, действительно ли необходимо вводить этот рейс на постоянной основе, — рассказали в Минтрансе Самарской области. — Если дополнительный маршрут №480 окажется востребован, то будет рассмотрен вопрос о проведении подобного исследования и на маршруте №123.

Жителей также возмутила стоимость проезда в автобусах № 123 и 480. Но представитель Минтранса уточнил, что все пригородные маршруты в соответствии с федеральным законодательством относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом.

— Именно поэтому стоимость проезда выбирается перевозчиком самостоятельно. Однако установленная стоимость проезда не превышает значения предельного уровня тарифа, который был ранее установлен на пригородные маршруты, — рассказали в Минтрансе Самарской области.

До этого жители губернии уже жаловались на организацию общественного транспорта. В частности, они просили запустить дополнительные маршруты в «Кошелев-Парк» со стороны ТЦ «Мега». Но в региональном Минтрансе ответили, что сейчас их просьбу невозможно осуществить — перевозчики не хотят обслуживать этот маршрут.

Пару лет назад из-за отсутствия общественного транспорта в Самарской области разгорелись настоящие пассажирские войны. Жители поселка Петра Дубрава начали жаловаться на то, что владельцы квартир в «Кошелев-Парке» заняли их места в общественном транспорте. Дело даже доходило до рукоприкладства.

Дабы разрешить эту проблему, застройщик микрорайонов предложил включить «Кошелев-Парк» в состав Самары и, объединив территорию с Крутыми Ключами, создать 10-й район. Он собрал подписи жителей и даже получил поддержку со стороны губернатора области. Тогда этот пост занимал Николай Меркушкин . Поддержал идею и Олег Фурсов , который занимал должность главы Самары.

Но губернатор уволился. На должность врио главы региона назначили Дмитрия Азарова , который до сих пор публично еще не высказал свою точку зрения на создание 10-го района. Сменился и глава Самары. За несколько дней до Нового года этот пост заняла Елена Лапушкина . Чтобы сдвинуть решение проблемы с мертвой точки, местные жители выступили с инициативой провести референдум по вопросу создания 10-го района в Самаре.

Однако продвижение идеи застопорилось. Поэтому появилась еще одна инициатива — исключить Крутые Ключи из состава Самары. Ожидается, что обсуждение судьбы микрорайонов продолжится после выборов губернатора.