Ещё
Власти Тульской области будут компенсировать фермерам часть затрат на покупку техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Тульской области будут компенсировать фермерам часть затрат на покупку техники 

ТАСС 3 часа назад
ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Тульской области намерено в 2018 году ввести новую для региона форму поддержки фермерских хозяйств — компенсацию части затрат на приобретение зерносушильной техники стоимостью до 10 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев на выездном совещании, которое в пятницу провел губернатор Алексей Дюмин с руководителями аграрных предприятий.
С просьбой рассмотреть вопрос о компенсации части затрат на приобретение зерносушильного оборудования во время совещания к Алексею Дюмину и министру сельского хозяйства региона обратился председатель Совета фермеров Тульской области Анатолий Белянков. «Это оборудование имеет высокую стоимость и для небольших хозяйств очень проблематично его приобрести, в то же время они испытывают недостаток техники», — сказал он.
По словам Миляева, областным минсельхозом уже разрабатывается документ, на основании которого фермеры смогут получать финансовую поддержку. «Этот вопрос поднимается и крупными сельхозпроизводителями, но самые большие сложности с обеспечением сохранности зерна есть именно в малых формах хозяйствования. Поэтому мы в этом году примем на себя обязательства по компенсации части затрат на приобретение зерносушильного оборудования стоимостью до 10 млн рублей, в первую очередь для фермерских хозяйств», — отметил Миляев.
Дюмин поручил министру обеспечить подготовку, согласование и подписание соответствующего нормативного акта до 10 августа 2018 года. «У нас нет сомнений в том, что новый вид поддержки будет востребованным фермерскими хозяйствами», — сказал глава региона.
ТАСС: последние новости
Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров "Мой Дагестан" Собор Василия Блаженного обошел "Лужники" по популярности у иностранных фанатов Толстой считает, что Запад стремится оторвать от РФ Сербию и затащить ее в НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу85
Найден источник «Новичка» в Великобритании253
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты187
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение