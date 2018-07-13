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Управдомы должны быть профессионалами
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Управдомы должны быть профессионалами 

Мой Калининград 3 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде сегодня, 13 июля 2018 года, председатель городского совета депутатв Андрей Кропоткин вручил первые 23 сертификата по курсу лекций «Управление многоквартирными домами».
«По результатам обращений в социальных сетях самое большое количество вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством, изменениями в законодательстве в этой сфере, управлением многоквартирными домами и взаимодействию с управляющими компаниями. Именно поэтому было принято решение провести курс лекций «Управление многоквартирными домами» в рамках моего проекта «Народный университет», — прокомментировал Андрей Кропоткин.
По его словам, обучение длилось в течение 36 дней, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 13 июля 2018 года, в горсовете. Группа слушателей была скомплектована из числа председателей советов домов, председателей ТСЖ и активных горожан Калининграда независимо от возраста.
Преподавателями стали специалисты в сфере ЖКХ Калининграда.
Основные темы: аспекты капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, взаимодействие с энергоснабжающими организациями, правовое регулирование в сфере ЖКХ, энергоэффективность и энергосбережение в многоквартирных домах.
По окончании курсов слушателям выданы сертификаты о прохождении обучения. Кропоткин вручил преподавателям письменно оформленные благодарности за проделанную работу.
«Сегодняшний выпуск показал, насколько тема востребована среди жителей Калининграда», — отметил председатель Кропоткин.
Бесплатные обучающие курсы планируется проводить один раз в квартал.
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