Управдомы должны быть профессионалами

Мой Калининград . В Калининграде сегодня, 13 июля 2018 года, председатель городского совета депутатв Андрей Кропоткин вручил первые 23 сертификата по курсу лекций «Управление многоквартирными домами».

«По результатам обращений в социальных сетях самое большое количество вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством, изменениями в законодательстве в этой сфере, управлением многоквартирными домами и взаимодействию с управляющими компаниями. Именно поэтому было принято решение провести курс лекций «Управление многоквартирными домами» в рамках моего проекта «Народный университет», — прокомментировал Андрей Кропоткин.

По его словам, обучение длилось в течение 36 дней, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 13 июля 2018 года, в горсовете. Группа слушателей была скомплектована из числа председателей советов домов, председателей ТСЖ и активных горожан Калининграда независимо от возраста.

Преподавателями стали специалисты в сфере ЖКХ Калининграда.

Основные темы: аспекты капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, взаимодействие с энергоснабжающими организациями, правовое регулирование в сфере ЖКХ, энергоэффективность и энергосбережение в многоквартирных домах.

По окончании курсов слушателям выданы сертификаты о прохождении обучения. Кропоткин вручил преподавателям письменно оформленные благодарности за проделанную работу.

«Сегодняшний выпуск показал, насколько тема востребована среди жителей Калининграда», — отметил председатель Кропоткин.

Бесплатные обучающие курсы планируется проводить один раз в квартал.