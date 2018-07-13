В одном из дворов Челябинска застройщик хочет построить многоэтажку вместо детской площадки

Челябинске понятие «неравнодушные жители» приобрело слишком уж гипертрофированный оттенок. В одном из дворов есть детская площадка, где застройщик хочет построить многоэтажку.

Суровые челябинские будни: если не знать что происходит, можно подумать, что идут съемки боевика. Причем, действие разворачивается на общем плане, но в каждом углу своя сцена. Вот два человека бьют третьего. Рядом другие люди пытаются поднять разбитую машину. Кто-то поодаль машет палкой. Словом, взять бы на вооружение это все Ридли Скотту , но это не кино.

Все это борьба за детскую площадку, которая идет второй год. На месте площадки застройщик планирует построить жилую многоэтажку. Все это время людям удавалось отстоять право на небольшой клочок земли. Сегодня враг вернулся. Местные стоят насмерть. Причем, уже практически в буквальном смысле. Потому что даже ложатся под бульдозеры. Против женщин и стариков в ход в этой схватке идут все подручные средства.

Причем, кто с какой стороны, и чем вооружен, понять сложно. Люди говорят — на них нападают представители застройщика. Те, в свою очередь, утверждают обратное — мол, совершенно законная попытка заехать на стройплощадку заканчивается боем. Приходится применять тяжелую артиллерию.

«У нас абсолютно вся документация на руках, все судебные заседания мы выиграли, решения суда вступили в силу», — сказал Даниил Черепанов, представитель застройщика.

Свои слова представители застройщика подкрепляют документами. Но у жителей свои аргументы. Чем закончится и закончится ли вообще это противостояние — сказать сложно. Полиция на кадрах массовой драки не мелькает, ситуацию стражи порядка не комментируют, лишь сухо отвечают: у застройщика есть все документы. А у людей есть серьезный настрой на жизнь во дворе с нормальным благоустройством в виде элементарной детской площадки.