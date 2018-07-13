На крупнейшие автоконцерны мира поставляют сплавы алюминия и меди металлурги Вологды

80% продукции «Вторцветмет», который выпускает слитки из цветных металлов, поставляют за рубеж — на «Тойота», «Хонда», «Мерседес» через трейдеров. Сегодня сотрудников предприятия Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил с Днем металлурга.

Металл выплавляют из вторсырья: деталей сантехники, арматуры и даже самоваров. Сбор идет от Архангельска до южных городов России . В Вологде работает два пункта приема металла, один из них на самом предприятии.

В двух цехах «Вторцветмет» плавят металл в печах двумя способами: нагревом и с помощью газа. В результате выпускают трапециевидные слитки бронзы, латуни, алюминия весом по 7 кг. Для удобства транспортировки металл также отливают в крупноформатных саузах.

Индонезии, «Наша продукция — основа всей промышленности. Алюминиевые сплавы используются в машиностроении и моторостроении для изготовления головок и блоков цилиндров двигателей и поршней. Мы работаем как на внутренний рынок, так и на экспорт. Все города и не перечислить, среди зарубежных партнеров — автомобильные производители из Сингапура Японии . Среди самых известных — немецкий «Даймлер». Планируем изготавливать цилиндрические слитки для производства алюминиевого профиля», — говорит генеральный директор «Вторцветмет» Александр Крупенников.

У предприятия история в 32 года. Сейчас оно ежемесячно выпускает до тысячи тонн цветного металла. Чтобы выполнять объемы работы, печи работают круглосуточно, а сотрудники трудятся в две смены. Сейчас на заводе заняты 150 плавильщиков. Энергетика участка Юрия Калинина сегодня наградили Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ

«Работаю на заводе уже 18 лет. Наша бригада производит наладку энергетических сетей. Это уже не первая моя награда, но все равно очень приятно получить ее», — говорит Юрий Калинин.

Коллектив предприятия уникален не только спецификой производства и экспортными показателями. В прошлом году футбольная команда завоевала кубок города по футболу. На территории завода есть спортплощадка, где играют металлурги Вологды. Лучших из них поздравил Мэр города с профессиональным праздником.

«Желаю экономической стабильности, успехов в развитии металлургии в областной столице. У вас замечательный коллектив и слаженная работа на предприятии. Для города это большое преимущество — иметь завод по производству цветных металлов», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, день металлурга отмечается 15 июля. В этой отрасли трудится порядка 300 жителей Вологды.