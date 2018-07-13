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Сделай машину Голдберга своими руками
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Сделай машину Голдберга своими руками 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
На онлайн-платформе «Лекториум» стартует курс, в ходе которого слушатели познакомятся с устройством машин Голдберга, смогут разработать проект собственной машины и подготовиться к участию в соревнованиях по созданию этих устройств в России и за рубежом. Записаться на курс можно на сайте Лекториума. Обучение бесплатное. Оно начнется 18 июля, зарегистрироваться можно до 23 июля.
Машина Голдберга — конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют определенным образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу.
Программа курса рассчитана на старшеклассников, студентов колледжей и вузов и продлится четыре недели. Она содержит более 20 видео-лекций, которые будут сопровождаться практическими заданиями. Участники смогут получать обратную связь о своих разработках как от наставников курса, так и друг от друга: специально для этого организаторы создадут форум для обмена идеями.
Кроме основного направления в курсе будет открыта и отдельная программа для преподавателей. Они смогут прослушать дополнительные лекции и получить практические задания, цель которых — решать учебные кейсы, разрабатывать проект и сценарий собственных соревнований.
Организатор конкурса — Российская венчурная компания (РВК) .
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