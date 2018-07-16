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Индийская компания инвестирует в центр аюрведической медицины в Бурятии
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Индийская компания инвестирует в центр аюрведической медицины в Бурятии 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Индийская компания STORK International GmbH намерена реализовать в Бурятии шесть инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства республики.
Инвесторы планируют создать в Бурятии компанию по переработке и выращиванию лекарственных растений, центр аюрведической медицины и построить оздоровительный туристический комплекс в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». Также индийская сторона заинтересована в создании совместного с Улан-Удэнским авиационным заводом предприятия по производству запчастей для вертолетов.
«В Индии эксплуатируется 300 ваших вертолетов. И запчасти продают семь компаний, которые не имеют никакого отношения к вашему предприятию», — приведены в релизе слова генерального директора STORK International GmbH Джугендра Сингх Рагхава.
Еще одна сфера интересов иностранных инвесторов — разведка и добыча углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в Бурятии.
Сумма возможных инвестиций не раскрывается.
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