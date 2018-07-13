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На Эльмаше снесли остановки ради строительства новой трамвайной линии
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На Эльмаше снесли остановки ради строительства новой трамвайной линии 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
В Орджоникидзевском районе началась подготовка к строительству трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Из-за этого на Эльмаше снесли несколько остановок, информация об этом появилась на сайте администрации Орджоникидзевского района.
«В связи с попаданием в зону строительства линии, ведущей от Верхней Пышмы к трамвайному кольцу на улице Фрезеровщиков, были также демонтированы остановочные комплексы «Старых Большевиков», «Фрезеровщиков» и «Шефская». Убедительно просим отнестись с пониманием к возникшим неудобствам — улично-дорожная сеть будет реконструирована с учетом появления нового маршрута», — указано на сайте администрации.
В зону строительства и реконструкции дороги попали 30 временных объектов. А арендаторы досрочно расторгли договор аренды.
Трамвайная линия пройдет от кольца на улице Фрезеровщиков по улице Шефской, затем выйдет на новую улицу Меридиональную (параллельно проспекту Космонавтов), затем пройдет в тоннеле под железнодорожной веткой, далее вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. По контракту закончить работы должны до ноября 2020 года.
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