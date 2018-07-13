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Сможет ли аудиозапись в суде стать гарантом исполнения закона
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Сможет ли аудиозапись в суде стать гарантом исполнения закона 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Парламентарии приняли во втором чтении законопроект о ведении аудиозаписи суда. Но один закон кардинальных перемен в судебное производство не принесет.
Практикующий адвокат Гуревич Сталина Валерьевна прокомментировала этот закон "Вечерней Москве":
— Об обязанности вести аудиозаписи в судах у нас уже давно говорят. Более того, Мосгорсуд заявлял, что все их помещения оборудованы техникой аудио— и видеозаписи. Обещали все контролировать. Но как в старом анекдоте, помните? «В коммунистическом аду — то угля не завезли, то котлы прохудились, то еще что-нибудь…» Когда мы просим включить и вести видео— или аудиозапись судебного заседания, судьи начинают объяснять, что не все оборудование подвезли и что-то сломалось. Я уверена, что найдут массу способов, чтобы обходить этот закон. Судам крайне не выгодно вести запись. Очень часто творится беспредел. С гражданскими процессами вопросов нет, а вот фиксирование уголовных процессов судьи будут бойкотировать всячески.
Вот, если пропишут какую ответственность за неисполнение закона, за неведение аудиозаписи судебного заседания, тогда, может быть, что-то изменится. Это может повлиять на законность принятых решений и наличие связки между следствием и судом. Суду будет сложнее закрывать глаза на нарушения закона, нарушения в процессе заседания. Потому что сейчас без совершения аудиозаписи судьи в протоколах пишут то, чего и никогда не было, переписывают судебные показания, в протоколах записывают нередко совсем другое, противоположное тому, что звучало в зале суда. Я сталкивалась с тем, что в судебном заседании не оглашались показания свидетеля, а в протоколе значилось, что оглашались. Потом замучаешься ходить и обжаловать это.
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