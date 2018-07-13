Главное военно-строительное управление открыло летний сезон Всероссийской стройки на космодроме Восточный

За семь лет стройотрядовского движения на Восточном потрудились почти 4 тыс. студентов из 44-х регионов страны.

200 студентов из 12 регионов страны открыли на космодроме Восточный пятый летний сезон Всероссийской студенческой стройки.

Амурскому и Алтайскому отрядам доверили самый большой в городке дом — четыре секции разной этажности, 125 квартир. Студенты занимаются отделкой.

«На первом этапе проводим инструктажи и трех-пятидневное обучение, после которого производим допуск к работам, которым мы обучали молодых людей. Они к нам приходят в основном уже с некоторым опытом работы. Мы их оформляем по третьему разряду по различным строительным специальностям», — сказал начальник Главного военно-строительного управления по специальным объектам Андрей Павлов

Отряды трудятся как в городке, так и на техническом комплексе. За семь лет стройотрядовского движения на Восточном потрудились почти 4 тыс. юношей и девушек из 44-х регионов страны.