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В Крыму родились Росияна и Грант
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В Крыму родились Росияна и Грант 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Подавляющее большинство жителей Крыма, определяясь с выбором имени для новорождённых детей, решили остановиться на традиционных Иванах и Аннах. Также в списке популярных оказались Артем, Тимофей, Михаил, София и Полина. Как отмечает КИА, ссылаясь на пресс-службу министерства юстиции республики Крым.
Самыми оригинальными именами стали Аяз-Али, Стефания, Росияна и Грант.
Кроме того, источник отмечает, что в течение двух недель — с 26 июня по 7 июля — крымчане зарегистрировали более полутора тысяч браков и рождений детей. Наибольшее количество новых семей зарегистрировано в Симферополе, Евпатории и Керчи.
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