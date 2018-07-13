Саратову выделили 300 миллионов рублей на строительство лодочных баз

Новые эллинги появятся в микрорайоне Улеши и в поселке Юриш. Они будут находится в руках государства, но лодочники смогут пользоваться ими бесплатно.

Владельцы речных судов заговорили о необходимости обновления станций ещё два года назад. Однако многие из них не торопились уходить со старого места. Не устраивало качество новых построек. Тогда на эллинги с визито прибыл депутат Государственной Думы Николай Панков и проверил, как и на что тратятся деньги. Строителям были даны указания исправить все недочёты. Со временем лодочники всё же поменяли своё место дислокации и прибыли на новые базы.