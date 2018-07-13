Саратову выделили 300 миллионов рублей на строительство лодочных баз 

Бюджет Саратовской области был пополнен на 300 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство лодочных баз, которые уже начали благоустраивать. Средства были выделены из столичного бюджета благодаря инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Глава Саратова Михаил Исаев обсуждал с ним этот вопрос ещё весной и тогда было дано обещание оказать поддержку в поиске необходимых финансовых ресурсов. Обещание выполнено.
Новые эллинги появятся в микрорайоне Улеши и в поселке Юриш. Они будут находится в руках государства, но лодочники смогут пользоваться ими бесплатно.
Владельцы речных судов заговорили о необходимости обновления станций ещё два года назад. Однако многие из них не торопились уходить со старого места. Не устраивало качество новых построек. Тогда на эллинги с визито прибыл депутат Государственной Думы Николай Панков и проверил, как и на что тратятся деньги. Строителям были даны указания исправить все недочёты. Со временем лодочники всё же поменяли своё место дислокации и прибыли на новые базы.