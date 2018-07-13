Правительство Республики Крым ждут лихие времена 

Появилась информация о том, что в ближайшее время правительство Крыма лишится двух министров и двух глав городских администраций. И если министры будут сняты с постов в результате реорганизаций, то главы городов будут попросту уволены.
Комментарий: официального подтверждения нет «Официального подтверждения такой информации на сегодня нет. Но если вы спросите, кто возглавляет рейтинг списка на увольнение, то я скажу. Проще сказать, кого надо оставить, чем кого надо уволить. У нас прошлый год был годом экологии. Что делал министр экологии Нараев? Разрешил ралли в заповеднике? Или незаконно открыл парочку-другую карьеров? То же самое можно сказать о министре здравоохранения — его надо было снять еще давно. Тут нежно менять всех и сразу. Ну, почти всех», — считает крымский общественник Александр Юрьев.