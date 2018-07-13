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Макаров прокомментировал поправку к закону о продуктах питания
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Макаров прокомментировал поправку к закону о продуктах питания 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Представители уполномоченных органов смогут оперативно изымать из продажи продукты, реализуемые с нарушениями и без сертификатов качества. Соответствующий законопроект готовят депутаты Законодательного собрания Петербурга.
По мнению председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, эта инициатива напрямую касается безопасности всех россиян.
«Сейчас отсутствие таких важных документов, как заключение ветеринарно-санитарной экспертизы на товар, основанием для изъятия не является, — отметил он. — Наш законопроект призван устранить этот пробел. Законодательство необходимо отрегулировать так, чтобы в нем не осталось лазеек для недобросовестных продавцов и производителей».
Срок подачи поправок ко второму чтению проекта Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона „О внесении изменения в пункт 1 статьи 24 Федерального закона „О качестве и безопасности пищевых продуктов“ установлен до 6 сентября.
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