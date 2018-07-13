На Ростов надвигается эпидемия холеры 

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В Крыму появилась первая АЗС для зарядки электромобилей

Почему дым никто не замечает. Промышленники готовятся обходить закон о загрязнении воздуха

Жилкин о НЛО: ко мне они еще не прилетали