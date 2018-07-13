На Ростов надвигается эпидемия холеры 

Информация о катастрофической вспышке холеры в Мариуполе появилась на портале горячей линии ДНР. Портал сослался на анонимный источник в администрации города, а в сообщении говорилось, что наличие холерного вибриона фиксируется в воде Азовского моря с 2017 года и ресурсов, чтобы ему противостоять, у властей нет. Мариуполь находится в акватории Таганрогского залива. Местные СМИ начали писать, что Ростов — в зоне опасности.
Комментарий: холеры в Таганрогском заливе нет Донское управление Роспотребнадзора сообщило, что пробы из водоемов собираются каждые 10 дней с мая по октябрь. В исследованиях, проведенных по 2 июля включительно, возбудителей инфекционных заболеваний и паразитов не обнаружено.
Власти Мариуполя также опровергли информацию о наличии холеры в водах Азовского моря.