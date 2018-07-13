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Пропавшую орловскую школьницу нашли на базе отдыха
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Пропавшую орловскую школьницу нашли на базе отдыха 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 13 июля, силами СКР, МВД и поисковиков была обнаружена и передана семье Анастасия Стороженко. Девушка ушла из дома в Тросне 6 июля, и о ее местоположении ничего не было известно.
Анастасия нашлась в районе поселка Куликовский Орловского района — на базе отдыха «Лукоморье». Как и предполагалось, 15-летнюю девушку сопровождал знакомый.
Сотрудникам полиции предстоит установить истинные причины самовольного ухода несовершеннолетней из дома, отмечает Поисково-спасательный отряд.
Сообщение Пропавшую орловскую школьницу нашли на базе отдыха появились сначала на РИА 57.
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