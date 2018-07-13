Пропавшую орловскую школьницу нашли на базе отдыха

Сегодня, 13 июля, силами СКР МВД и поисковиков была обнаружена и передана семье Анастасия Стороженко. Девушка ушла из дома в Тросне 6 июля, и о ее местоположении ничего не было известно.

Анастасия нашлась в районе поселка Куликовский Орловского района — на базе отдыха «Лукоморье». Как и предполагалось, 15-летнюю девушку сопровождал знакомый.

Сотрудникам полиции предстоит установить истинные причины самовольного ухода несовершеннолетней из дома, отмечает Поисково-спасательный отряд.