Сегодня, 13 июля, силами СКР, МВД и поисковиков была обнаружена и передана семье Анастасия Стороженко. Девушка ушла из дома в Тросне 6 июля, и о ее местоположении ничего не было известно.
Анастасия нашлась в районе поселка Куликовский Орловского района — на базе отдыха «Лукоморье». Как и предполагалось, 15-летнюю девушку сопровождал знакомый.
Сотрудникам полиции предстоит установить истинные причины самовольного ухода несовершеннолетней из дома, отмечает Поисково-спасательный отряд.
Сообщение Пропавшую орловскую школьницу нашли на базе отдыха появились сначала на РИА 57.