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Делегации Подмосковья отправились на вторые смены молодежных образовательных форумов
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Делегации Подмосковья отправились на вторые смены молодежных образовательных форумов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Делегация молодежи Подмосковья заезжает на вторую смену форума «Я — гражданин Подмосковья» и вторую смену Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
Делегация Московской области из 80 самых активных молодых людей региона принимает участие в работе смены «Цифровой мир» Всероссийского молодежного образовательного форума. Также около 30 молодых людей прошли отбор на Всероссийский образовательный молодежный форум «Таврида-2018». Отбор производился путем регистрации и выполнения индивидуального творческого задания, выдаваемого организаторами форума.
«Участие детей и молодежи в форумах регионального и федерального уровня способствует выявлению талантливой молодежи, их поддержке и профориентации, увеличению кадрового потенциала страны и региона. В Московской области форумная кампания уже началась. Мы организовали и провели слет для юных патриотов Подмосковья, все 10 зональных этапов форума «Я — гражданин Подмосковья», дали старт областному молодежному образовательному форуму «Я — гражданин Подмосковья», который традиционно проходит в Егорьевске, сегодня запускается вторая смена форума», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
По ее словам, 60 детей из Подмосковья отдохнули и прошли обучение по дополнительным тематическим программам во Всероссийском детском центре «Орленок».
«Всего за текущий год мы планируем отправить в «Орленок» 170 детей. Также мы направляем делегации для участия в федеральных форумах. Больше всего молодежи от Московской области в этом году поедет на форум «Территория смыслов на Клязьме» — 281 человек, часть из них сегодня отправилась на вторую смену, и на форум «Таврида» — 132 человека», — добавила Плещева.
Также молодежь Подмосковья в текущем году сможет принять участие в молодежном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», молодежном форуме Приволжского федерального округа «Волга», форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018», Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи „Бирюса“, молодежном форуме Южного федерального округа „Ростов“, Международном молодежном форуме „Байкал“, Международном молодежном управленческом форуме »Алтай. Точки Роста и молодежном образовательном форуме ЮФО «Волга-2018».
Девятого июля стартовало главное молодежное событие этого лета — областной молодежный образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья». Он продлится до 29 июля в Егорьевске на базе отдыха «Любляна». В пятницу началась вторая смена форума. Регистрация на последующие смены идет полным ходом на сайте поколениемо.рф.
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