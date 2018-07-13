Преемник Носова на посту главы Тагила не смог договориться с «Евразом» 

Сплетники обсуждают, что с уходом Сергея Носова с поста главы Нижнего Тагила о нормальном праздновании Дня металлурга в городе можно забыть. Якобы в этом году исполняющий обязанности главы города Владислв Пинаев не смог договориться с одним из градообразующих предприятий — НТМК (входит в «Евраз», прим.ред.) о праздновании Дня металлурга в прежних масштабах. В этот раз тагильчане останутся без звезд эстрады, ранее всегда выступавших в Тагиле. Зато новый мэр публично поздравил «Евраз» с запуском нового оборудования. «Ладно хоть фейерверк в программе праздника оставили», — с обидой сетуют люди.
Комментарий: «я на совещании»
Получить комментарий пресс-секретаря администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк не удалось.
«Я на совещании», — сказала Кобяк.
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