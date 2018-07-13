На Мира пробивают новую ливнёвку

Фото infopro54.ru Последствия от ливневых дождей, обрушившихся на Владимир 7-8 июля, до сих пор устраняют. Муниципальные службы восстанавливают лестницу у стадиона «Лыбедь», которая была практически смыта паводками. Коммунальщики засыпали щебнем провал, образовавшийся на улице Пугачёва из-за интенсивного половодья. Большая часть работ возложена на муниципальный «Водоканал».

К слову, в тех местах, где ливнёвки не справились с потоком воды — машины практически полностью скрывались в «озёрах» — муниципалы приступили к их прочистке. А в самых сложных местах, как, например, на улице Мира, где после каждого дождя образуются огромные лужи, ливнёвки даже расширяют.

«Вы правильно отметили, что коммунальщики чистят ливнёвки. Причём, делают это не только в центре города и спальных районах, но и в так называемых присоединённых территориях, где также гуляла стихия. В настоящий момент муниципальные предприятия вычищает скопившиеся в ливнёвках листья деревьев, песок, грязь и различный мусор, из-за которого, собственно, вода и плохо утекала», — прокомментировал официальный представитель мэрии Александр Карпилович

Также в мэрии нам сообщили, что во время интенсивных дождей глава администрации города Андрей Шохин лично наблюдал за работой ливневых канализаций и коммунальных служба, а также присутствовал на проблемных местах. Он указал на все недостатки и попросил своих заместителей и подчинённых обратить внимание на очистку этих самых канализаций.

Сегодня большое скопление рабочих «Водоканала» было замечено в районе улицы Мира, где как раз после дождей и были огромные лужи. Они раскопали большую яму и сделали в ней деревянную отмостку. Скорей всего, здесь ливневую канализацию расширят, чтобы больше на Мира не «плавали» машины.