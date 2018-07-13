Швеция передала посольству России компас с затонувшей в 1916 году подлодки

СТОКГОЛЬМ , 13 июл — РИА Новости . Полиция Швеции передала в пятницу посольству РФ в Стокгольме компас с затонувшей в 1916 году подлодки «Сом» по окончании судебных разбирательств с водолазами из шведской компании Ocean X Team, обнаружившими подлодку в 2015 году, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Швеции.

"Сегодня в 09.30 утра шведская полиция передала посольству России в Швеции компас с затонувшей подводной лодки «Сом», — сообщили в посольстве.

Российская подлодка «Сом» затонула 23 мая (10 мая по старому стилю) 1916 года, когда он столкнулся со шведским пароходом «Онгерманланд». Вместе с подлодкой погиб и ее боевой экипаж. Определение местонахождения субмарины стало результатом сотрудничества шведских и российских морских исследователей из Ocean X Тeam и исландской iXplorer ocean research. Об обнаружении подлодки стало известно в конце июля 2015 года.

Компас с подлодки дайверы Ocean X Тeam подняли в мае 2016 года и в августе того же года полиция Швеции приняла решение о передаче компаса ее владельцу — российскому государству. Водолазы обжаловали это решение несколько раз, и судебные разбирательства, в результате, завершились в пользу РФ в апреле 2018 года.

Как пояснила РИА Новости третий секретарь российского посольства Наталья Златкина, компас будет перевезен в Россию по окончании оформления необходимых для этого документов.

"Мы оформляем документы на вывоз в Россию. Компас попадает под категорию археологических находок и может рассматриваться как культурная ценность", — пояснила Златкина.

По ее словам, компас будет затем передан одному из музеев в России, однако, точное место пока не определено.

Мемориально-исторический проект

После обнаружения «Сома» водолазами и исследователями частных компаний подлодку вновь осмотрели осенью 2016 года в ходе операции с участием экспертов и представителей властей Швеции и России. Как сообщило тогда посольство РФ, осмотр корпуса подлодки подтвердил, что найдена действительно подводная лодка императорского флота «Сом». После этого осмотра был также сделан вывод о допустимости его подъема. По словам Златкиной, сегодня вопрос будущей судьбы подлодки рассматривается в рамках российско-шведского мемориально-исторического проекта.

"В марте 2018 года шведской стороне в рамках проекта была передана техническая концепция подъема подлодки, где даны инженерные параметры, просчитан примерный бюджет операции. Россия готова полностью профинансировать проект", — сказала собеседница РИА Новости. По ее словам, сейчас предложения России рассматриваются шведской стороной. Согласно планам, если будет выдано разрешение на подъем подлодки, технической частью с российской стороны будет заниматься компания «Фертоинг».

Разочарование водолазов

В истории с подлодкой помимо официальных представителей Швеции и России есть и третья сторона, которая до сих пор считает себя несправедливо обойденной вниманием. Водолазы шведской Ocean X Тeam и исландской iXplorer ocean research с самого обнаружения подлодки не раз говорили РИА Новости, что не оспаривают прав России на подлодку, однако считают, что и у них есть права на ее подъем и что они с самого начала после обнаружения субмарины хотели передать ее в РФ, хотели диалога с российской стороной по вопросу. Но со стороны российских властей, как поясняли водолазы, он сталкивались не с поддержкой, а с оспариванием их роли в подъемных работах.

"Мы сделали все, нашли подлодку. И нас за это даже не оценили должным образом. От этого ощущаешь пустоту, разочарование в Швеции и в России", — сказал РИА Новости один из шведских водолазов Денис Осберг, комментируя развитие истории с «Сомом».

Третий секретарь посольства РФ в Стокгольме Наталья Златкина, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать реакцию шведских водолазов, сказала, что в посольстве ценят их работу по поиску «Сома».

"Мы очень ценим, что они нашли подлодку и рассказали о ней. Но в настоящий момент, когда подлодка уже найдена, Россия полагает важным реализовать этот проект именно на межгосударственном уровне. Данный подход в свое время нашел понимание и у шведских партнеров. Мы предложили свои структуры, которые будут участвовать в этом проекте, шведская сторона — свои", — сказала собеседница РИА Новости.