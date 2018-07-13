Этой осенью Путин снимет с поста Сергея Аксенова

Крыму появились слухи о скорой отставке премьер-министра Крыма Сергея Аксенова . Информация дополнительно подтверждается «делом Ростенко» и недавней отставкой министра МВД Сергея Абисова . Якобы в России уже стало доброй традицией осенью отправлять в отставку проворовавшихся губернаторов и не оправдавших надежд чиновников. Говорят, что даже былые заслуги на этот раз не спасут Аксенова от увольнения.

Комментарий: возможно

«Слухи эти в первую очередь распространяются от того, что Сергей Валерьевич уже давно утратил львиную долю того доверия, которое он получил в 2014 году. Что касается самой отставки, то да, это вполне вероятно, так как правительство республики не справляется со многими возложенными на него задачами. Срываются сроки ФЦП. Однако самой отставки, думаю, не произойдет. Как я уже говорил, Сергей Аксенов занимает сразу две должности. Наиболее вероятно, что его ждет почетная отставка с поста вице-премьера, но пост главы Крыма он сохранит», — считает аналитик, публицист, специалист по международным отношениям Вадим Мордашов.