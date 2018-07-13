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Юнармейцы Новосибирска приняли участие в полевом сборе с курсантами НВВКУ
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Юнармейцы Новосибирска приняли участие в полевом сборе с курсантами НВВКУ 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Будущие офицеры научили ребят способам выживания в лесу — научили разводить огонь с помощью подручных средств, обустраивать место для ночлега и ориентироваться на местности без использования компаса.
Около 50 юнармейцев, представляющих военно-патриотический клуб «Каравелла» из Новосибирска, приняли участие в полевом лагерном сборе с курсантами Новосибирского высшего военного командного училища.
Будущие офицеры провели для юнармейцев мастер-класс по тактике действий в условиях лесистой местности, рассказали о способах выживания в лесу. К примеру, юнармейцев научили разводить огонь с помощью подручных средств, обустраивать место для ночлега и ориентироваться на местности без компаса.
Также курсанты рассказали ребятам об учебе в Новосибирском высшем военном командном училище и условиях поступления.
В полевом лагерном сборе приняли участие около 50 юнармейцев военно-патриотического клуба «Каравелла».
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