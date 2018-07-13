Юнармейцы Новосибирска приняли участие в полевом сборе с курсантами НВВКУ

Будущие офицеры научили ребят способам выживания в лесу — научили разводить огонь с помощью подручных средств, обустраивать место для ночлега и ориентироваться на местности без использования компаса.

Около 50 юнармейцев, представляющих военно-патриотический клуб «Каравелла» из Новосибирска , приняли участие в полевом лагерном сборе с курсантами Новосибирского высшего военного командного училища.

Будущие офицеры провели для юнармейцев мастер-класс по тактике действий в условиях лесистой местности, рассказали о способах выживания в лесу. К примеру, юнармейцев научили разводить огонь с помощью подручных средств, обустраивать место для ночлега и ориентироваться на местности без компаса.

Также курсанты рассказали ребятам об учебе в Новосибирском высшем военном командном училище и условиях поступления.

В полевом лагерном сборе приняли участие около 50 юнармейцев военно-патриотического клуба «Каравелла».