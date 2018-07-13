Губернатор Рязанской области рассказал о развитии промышленного туризма

Глава региона посетил в пятницу ОАО «Завод точного литья», где ознакомился со всеми этапами производственного процесса, образцами готовой продукции и провел встречу с трудовым коллективом предприятия.

Завод точного литья выпускает продукцию для крупнейших машиностроительных предприятий страны, РЖД , а также предприятий лифтостроительной отрасли. Сейчас на заводе реализуется инвестпроект, поддержанный федеральным фондом развития промышленности , в рамках которого на предприятии в первом квартале 2019 года планируется открыть новый цех мощностью 8 тысяч тонн литья ежегодно. Как отмечают областные власти, это позволит обеспечить возрастающий спрос на продукцию и создать более 130 новых рабочих мест.

На встрече Николай Любимов подчеркнул, что сегодня многие предприятия осваивают новые виды деятельности для закрепления на рынке и порекомендовал руководству завода развивать промышленный туризм.

"Тренд нашего времени — туризм, в том числе промышленный, который можно успешно развивать в регионе. У нас отлично работают многие предприятия, ряд из них уже предложил туроператорам специальные программы, в их числе «Русская кожа», хозяйство «Авангард». Многим людям интересно, они приходят туда, чтобы познакомиться с производственным процессом", — сказал Любимов.

По словам губернатора, можно использовать потенциал музеев предприятий, где креативно представлена история, достижения, информация о лучших сотрудниках, трудовых династиях, проекты заводов по профориентации для учащейся молодежи.

"Мы готовы помочь в развитии этого направления. Привлечение туристов качественно отражается на имидже промышленных предприятий, позволяет заинтересовать инвесторов", — отметил глава региона.

Губернатор поздравил руководство и коллектив предприятия с наступающим Днем металлурга, отметив, что завод успешно работает уже более 20 лет и вносит большой вклад в развитие металлургического производства Рязанской области , которое демонстрирует в 2018 году устойчивый рост.

"Результативность, которую завод демонстрирует сегодня, — заслуга всех работников предприятия. А это большой, профессиональный коллектив. Уверен, что ответственность, преданность делу, безупречное качество работы будет визитной карточкой завода и в дальнейшем", — сказал Любимов.

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