Резиновое покрытие восстановили на детской площадке во дворе на Бибиревской

После обращения жительницы Алтуфьевского района на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 19 по Бибиревской улице отремонтировали резиновое покрытие. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, ремонт резинового покрытия выполнен, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (нп)