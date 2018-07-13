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Резиновое покрытие восстановили на детской площадке во дворе на Бибиревской
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Резиновое покрытие восстановили на детской площадке во дворе на Бибиревской 

Управа Алтуфьевского района 4 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жительницы Алтуфьевского района на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 19 по Бибиревской улице отремонтировали резиновое покрытие. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, ремонт резинового покрытия выполнен, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (нп)
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