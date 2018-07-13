Куда пойти на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 июл — РИА Новости Крым . Очередная летняя рабочая неделя подходит к концу и впереди у крымчан долгожданные выходные. Июльская погода радует жителей и гостей Крыма теплом, море хорошо прогрелось и вполне способствует пляжному отдыху. Ну а для тех, кто хочет совместить отдых с посещением интересных событий, РИА Новости Крым подготовил афишу культурно-развлекательных мероприятий на 14-15 июля.

Фестиваль спорта «EXTREME Крым»

Где: мыс Тарханкут

Когда: 14 июля

В Крыму стартует Международный молодежный фестиваль «EXTREME Крым». В течение двух недель гости и участники мероприятия смогут посетить соревнования и мастер-классы по 30 видам спорта: йога, дайвинг, стритлифтинг, каякинг, воздушная атлетика, а также концерты, танцевальные баттлы и марафоны. Кроме того, будет организована образовательная медиа-смена для молодых фотографов, видеографов и журналистов, платформа для предпринимателей, первенство по Дрон-рейсингу, локация киберспорта, школа файер-искусства, мастер-классы цирковой культуры, капоэйра, анимационные программы и шоу, детская программа и анимация.

Международные соревнования по брейк-дансу

Где: набережная Ялты

Когда: 14 июля

США, Канады, Нидерландов, Португалии, Казахстана, Беларуси, Украины и России. В рамках ежегодного фестиваля Yalta Summer Jam на сцене, сконструированной прямо над морем, пройдут международные соревнования Crimea Break Dance World Cup. 16 танцоров из разных уголков планеты будут демонстрировать свое мастерство и неподражаемый стиль в битвах один на один. В числе гостей — сильнейшие танцоры из Японии

Фестиваль культовых автомобилей «Мост»

Где: Ай-Петри (район верхней станции канатной дороги Мисхор-Ай-Петри)

Когда: 14 июля с 8:00 Первый крымский фестиваль культовых и классических автомобилей пройдет в эту субботу. С 8 утра стартует штурм вершины Ай-Петри на уникальных автомобилях в гоночной дисциплине «Hill climbing», старт от водопада Учан-Су и финиш на плато Ай-Петри.

В полдень на плато открывается выставка автомобилей под открытым небом. Уникальные машины будут экспонироваться восемь часов в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри». Сопровождать мероприятие будут кавер-группы Москвы и Ялты. Для любителей футбола на фестивале запланирована трансляция футбольного матча за третье место в чемпионате мира по футболу. Посмотреть ретро-автомобили можно будет и в воскресенье, 15 июля.

Концерт в Массандровском дворце

Где: Массандровский дворец императора Александра III Когда: 14 июля в 20:00 В субботу пройдет второй концерт из цикла «В Массандровском дворце чарующее музыки звучанье». В декорациях сказочного рыцарского замка и вековых секвой дворца прозвучат увертюра и арии из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Болеро» Кьяра, «Кармен» Бизе, «Серенада» Шуберта, «Шутка» Баха и другие.

Спорт и шествие Посейдона в День курортника

Где: Евпатория, Театральная площадь

Когда: 15 июля с 9:00 В Евпатории в это воскресенье состоится традиционный праздник — Международный день курортника. В 9 утра на Театральной площади для всех желающих пройдет массовая утренняя зарядка, после чего стартует забег по набережной им. Горького. В 11:00 на пляже у памятника Гераклу пройдет массовый заплыв курортников на надувных плавсредствах.

А с 17:30 до 18:30 в курортной части города запланировано карнавальное шествие царя морей Посейдона и его свиты. В музеях города в этот день будут организованы бесплатные экскурсии.