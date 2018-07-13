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Рекламная группа Publicis Groupe меняет модель регионального управления
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Рекламная группа Publicis Groupe меняет модель регионального управления 

Sostav.ru 4 часа назад
Фото: Sostav.ru
Рекламная группа Publicis Groupe представила новую модель регионального управления, выделив восемь ключевых рынков: Северная Америка, Латинская Америка, Великобритания, Франция, блок стран Германия, Швейцария и Австрия, Северная и Центральная Европа (включая Россию), Южная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.
У каждого регионального хаба будет свой руководитель. Бизнес рекламной группы в Соединенном Королевстве возглавляет Аннетт Кинг, во Франции — Агат Боске, в Германии, Швейцарии и Австрии — Джастин Биллингсли, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке — Лорис Нолд, в Северной и Центральной Европе — Джарек Зибинский, в Южной Европе — Джерри Бойл, в Латинской Америке — Тим Джонс. Для регионального представительства в Северной Америке руководитель пока не назначен. В Publicis Groupe рассчитывают, что региональная структура позволит управлять бизнесом эффективнее.
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