Рекламная группа Publicis Groupe меняет модель регионального управления

Швейцария и Рекламная группа Publicis Groupe представила новую модель регионального управления, выделив восемь ключевых рынков: Северная Америка, Латинская Америка, Великобритания Франция , блок стран Германия Австрия , Северная и Центральная Европа (включая Россию ), Южная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

У каждого регионального хаба будет свой руководитель. Бизнес рекламной группы в Соединенном Королевстве возглавляет Аннетт Кинг, во Франции — Агат Боске, в Германии, Швейцарии и Австрии — Джастин Биллингсли, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке — Лорис Нолд, в Северной и Центральной Европе — Джарек Зибинский, в Южной Европе — Джерри Бойл, в Латинской Америке — Тим Джонс. Для регионального представительства в Северной Америке руководитель пока не назначен. В Publicis Groupe рассчитывают, что региональная структура позволит управлять бизнесом эффективнее.