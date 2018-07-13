К чему приведет уголовное наказание за врачебную ошибку

Следственный комитет требует сажать врачей в тюрьму за профессиональные ошибки — а именно за «ненадлежащее оказание медицинской помощи». И это при том, что во всем мире система ответственности врачей устроена совсем иначе. Реализация же подобной идеи приведет вовсе не к тем результатам, о которых мечтают следователи.

Летнее политическое затишье в пятницу взбудоражила инициатива Следственного комитета, опять предложившего ввести в Уголовный кодекс статьи, задачей которых объявлена более точная классификация врачебных ошибок. Причем, на этот раз идею, по данным СК, его поддержали и люди в белых халатах, — неназванные представители «Национальной медицинской палаты». Эту палату возглавляет доктор Леонид Рошаль . Впрочем, он лично в пятницу хранил молчание.

«Так, предлагается введение новых статей в УК. Статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)». Статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», — цитирует представителя СК Светлану Петренко РИА «Новости» . — Изложение в новой редакции статьи 235 УК: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

В настоящее время в Уголовном кодексе отсутствует такое понятие как «врачебная ошибка», и подобные ошибки квалифицируют по четырем статьям: «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст. 118 УК), «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК) и «Халатность» (ст. 293 УК).

«Гипотетически Следственный комитет прав: единообразия в законах, касающихся подобных преступлений, нет, — сказал газете ВЗГЛЯД член Совет Федерации , в прошлом — врача-педиатр Антон Беляков . — Но у меня есть большие сомнения, что такого рода корректировки сейчас, в нынешней тяжелой ситуации с региональным здравоохранением, приведут к хорошему результату». Беляков имеет в виду не только недофинансирование государственной медицины, но и огромный дефицит медицинских кадров, их недостаточную подготовку, а также крайнюю бюрократизированость процедур приема пациентов.

«Когда у врача есть 7 минут на то, чтобы человека осмотреть, поставить диагноз, правильно заполнить документы, назначить либо дальнейшие диагностические процедуры, либо само лечение, что он может сделать качественно? А именно в таком ритме работают врачи на приеме, принимая по 70-80 человек за день. Добавим сюда еще колоссальные нагрузки с работой не на одну ставку, что является нормой для нынешних врачей», — сказал Беляков.

Как бы не получилось, что из-за неправильных формулировок закона под ударом окажутся вообще все медики, опасается сенатор.

«А ведь врачебная ошибка в большинстве стран — это не преступление, это именно ошибка. Этот термин, разумеется, неприменим к ситуации, когда, скажем, пьяный врач, в нарушение всех инструкций, вкалывает не тот препарат. Или когда лечит человек с купленным дипломом. Что касается диагностики — это очень сложная сфера, в которой не бывает независимой экспертизы. У трех врачей бывает четыре мнения», — отмечает он.

«Нужно ли отправлять за решетку доктора, не разобравшегося в сложном диагнозе?

— риторически спрашивает Беляков. — А если это хороший специалист? Должен ли он нести за одну ошибку уголовную ответственность? И что с того пациенту и его родственникам, что врача посадят в тюрьму? Важнее было бы финансовую компенсацию получить. Но тогда от кого? Коммерческие клиники платить не любят. Им проще платить адвокатам. Государственные клиники когда выплачивают штрафы, то это идет в ущерб другим пациентам. Страховых денег у нас пока нет. Или доктор будет своими деньгами отвечать? Но далеко не всегда у доктора есть доходы, чтобы что-то компенсировать».

Во Владимирской области , которую Беляков представляет в Совете Федерации, по его словам, не хватает 1000 врачей. «Кончится дело тем, что нехватка еще вырастет. Кому нужно с утра до вечера трудиться, не получая достаточного вознаграждения, а потом еще и оказаться под угрозой уголовной ответственности?!» — недоумевает сенатор.

Член Лиги защиты пациентов юрист Алексей Старченко предположил, что выступить с подобной инициативой СК заставили участившиеся жалобы пациентов. «Выделение медицинского состава в кодексе подразумевает проведение быстрых отработанных по тематике здравоохранения специальных расследований», — сказал юрист РБК.

Напомним, первый раз СК еще в октябре прошлого года предложил ввести в Уголовный кодекс ответственность за врачебные ошибки и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Глава СК Александр Бастрыкин сообщал, что от врачебных ошибок и некачественного оказания медицинской помощи в 2015 году в России погибли более 700 человек.

По данным Следственного комитета, только лишь в прошлом году к ним поступило более 6 тысяч сообщений о врачебных ошибках, в результате чего было возбуждено 1971 уголовное дело.

Особую актуальность данная проблема получила минувшей зимой из-за дела Елены Мисюриной. Напомним, в одной из московских клиник пациент скончался после биопсии костного мозга, которую проводила Мисюрина. Врача арестовали и осудили на два года колонии. Началась кампания в ее защиту, в которой принял участие даже мэр Москвы Сергей Собянин . В апреле Мосгорсуд отменил приговор. Сама Мисюрина вышла на свободу и продолжает работу в одной из московских клиник.

Очевидно, что ошибки врачей могут привести к тяжелым последствиям для пациента или даже к его гибели, отмечает в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ морфологии человека, президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский. «Такие случаи требуют обязательного профессионального разбора, административных мер, вплоть до увольнения. Если в этом нет злого умысла, то в этом, безусловно, нет уголовного деяния», — уверен собеседник. Если есть злой умысел, то такое действие уже может расцениваться как убийство.

«Врачебная ошибка вообще не относится к уголовным преступлениям. Это добросовестное заблуждение врача. Поэтому мы выступаем категорически против того, чтобы это рассматривалось как преступление», — призвал врач.

В других странах ошибки врачей также считаются проявлением халатности, которая так и так давно уже карается в уголовном порядке. Соответствующая статья есть, скажем, в УК Китая (статья 335). Медицинский работник, вследствие крайней халатности которого наступила смерть пациента или был причинен серьезный вред здоровью, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Однако такой статьи, как «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» там нет.