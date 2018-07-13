Ещё
Эксперты: в гараже около жилого дома на ул. Советской Армии хранились 1,4 кг тротила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты: в гараже около жилого дома на ул. Советской Армии хранились 1,4 кг тротила 

Волга Ньюс 4 часа назад
Напомним, 22 мая 2018 г. судебные приставы вскрыли гараж должника и обнаружили там шесть тротиловых шашек, бронежилет, милицейскую форму, камуфляж, страховой полис на ВАЗовский автомобиль и записную книжку. Зарегистрирован гараж на мужчину 1955 года рождения, расположен возле жилого дома на ул. Советской Армии.
В июле полиция получила на руки экспертное заключение. Специалисты подсчитали, что в неприметном гараже хранилось 1,4 кг тротила, причем тротиловые шашки были изготовлены промышленным способом. Удастся ли отследить их путь с завода до гаража, пока не ясно.
Волга Ньюс: последние новости
Общественники подготовят концепцию развития территории завода клапанов Прокурором Советского района Самары стал Олег Алексеев Дмитрий Азаров проверил ход реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировском районе Самары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу85
Найден источник «Новичка» в Великобритании255
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты200
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение