Эксперты: в гараже около жилого дома на ул. Советской Армии хранились 1,4 кг тротила

Напомним, 22 мая 2018 г. судебные приставы вскрыли гараж должника и обнаружили там шесть тротиловых шашек, бронежилет, милицейскую форму, камуфляж, страховой полис на ВАЗовский автомобиль и записную книжку. Зарегистрирован гараж на мужчину 1955 года рождения, расположен возле жилого дома на ул. Советской Армии.

В июле полиция получила на руки экспертное заключение. Специалисты подсчитали, что в неприметном гараже хранилось 1,4 кг тротила, причем тротиловые шашки были изготовлены промышленным способом. Удастся ли отследить их путь с завода до гаража, пока не ясно.