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Суд в ФРГ отменил решение о депортации бывшего телохранителя бен Ладена
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Суд в ФРГ отменил решение о депортации бывшего телохранителя бен Ладена 

ТАСС 4 часа назад
БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Административный суд немецкого города Гельзенкирхен посчитал противоречащим законодательству ФРГ решение о депортации в Тунис Сами А., который в прошлом был личным телохранителем Усамы бен Ладена — экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) — и постановил вернуть его обратно в Германию.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении инстанции.
"Ведомство по делам иностранцев [и беженцев] должно признать недействительной депортацию тунисца", — отмечается в нем. Высылка, по мнению судей, «в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства». Земельное ведомство по делам иностранцев и беженцев Северного Рейна — Вестфалии, которое отвечало за депортацию, «обязано незамедлительно вернуть истца в ФРГ за свой счет», говорится в решении суда.
Ранее в пятницу власти ФРГ выслали на родину Сами А. В сопровождении сотрудников федеральной полиции он был доставлен в Дюссельдорф и оттуда чартерным рейсом отправлен в Тунис. Однако мужчина подал жалобу в административный суд Гельзенкирхена, в которой в срочном порядке оспорил депортацию.
Буквально накануне суд принял решение о запрете на его высылку, поскольку, по мнению судей, на родине мужчину могут подвергнуть пыткам. Ведомство по делам иностранцев и беженцев земли Северный Рейн — Вестфалия заявило, что не имело данных о таком запрете.
42-летний тунисец проживал с 2005 года в немецком городе Бохум. Еще в апреле его занесли в список потенциально опасных лиц.
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