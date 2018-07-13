Суд в ФРГ отменил решение о депортации бывшего телохранителя бен Ладена

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении инстанции.

"Ведомство по делам иностранцев [и беженцев] должно признать недействительной депортацию тунисца", — отмечается в нем. Высылка, по мнению судей, «в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства». Земельное ведомство по делам иностранцев и беженцев Северного Рейна — Вестфалии, которое отвечало за депортацию, «обязано незамедлительно вернуть истца в ФРГ за свой счет», говорится в решении суда.

Ранее в пятницу власти ФРГ выслали на родину Сами А. В сопровождении сотрудников федеральной полиции он был доставлен в Дюссельдорф и оттуда чартерным рейсом отправлен в Тунис. Однако мужчина подал жалобу в административный суд Гельзенкирхена, в которой в срочном порядке оспорил депортацию.

Буквально накануне суд принял решение о запрете на его высылку, поскольку, по мнению судей, на родине мужчину могут подвергнуть пыткам. Ведомство по делам иностранцев и беженцев земли Северный Рейн — Вестфалия заявило, что не имело данных о таком запрете.