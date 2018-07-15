Полиция ФРГ: Каждый второй нелегал сумел избежать депортации 

Каждый второй мигрант, который подлежит депортации с территории ФРГ, не появился в заявленную дату отбытия в назначенном месте. Об этом сообщила еженедельная газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний отчет федеральной полиции.
К концу мая территорию Германии должны были покинуть 23,9 тыс. мигрантов, однако из них лишь 11,1 тыс. выполнили требование федерального правительства. Оставшиеся 12,8 тыс. нелегалов либо «не были обнаружены в назначенном месте», либо «скрываются уже продолжительное время».
Как сообщается в отчете, примерно в 500 случаях депортация была отменена из-за активного или пассивного сопротивления, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Большая часть таких депортаций касалась прибывших из Нигерии и Гвинеи (по 60), Сомали (более 50), Сирии (более 40), Сьерра-Леоне, Гамбии, Марокко, Ирака и Эритреи (по 30). По сравнению с 2017 годом число мигрантов, подлежащих депортации, выросло на 17 процентов. При этом количество тех, кто все же покинул страну, уменьшилось на четыре процента. Больше всего мигрантов были успешно депортированы в Албанию (более 1000), Сербию (более 700), Косово (более 600), Ирак, Македонию и Российскую Федерацию (по 500), Грузию и Афганистан (по 400).
Председатель немецкого полицейского союза Эрнст Вальтер прокомментировал опубликованный отчет: «У федеральной полиции вызывает огромные сложности тот факт, что каждый второй мигрант, подлежащий депортации, не подчиняется требованиям земельных и местных органов власти». Для решения проблемы, по словам Вальтера, необходимо прибегнуть к «более серьезным методам депортации».
Напомним, что ранее в Германии разгорелся скандал вокруг презентации генерального плана по контролю за миграцией, представленного министром внутренних дел Хорстом Зеехофером. Глава МВД ФРГ имел неосторожность объявить, что как раз ко дню его 69-летия из страны было выслано 69 афганских беженцев-нелегалов.