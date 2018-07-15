Полиция ФРГ: Каждый второй нелегал сумел избежать депортации

Каждый второй мигрант, который подлежит депортации с территории ФРГ , не появился в заявленную дату отбытия в назначенном месте. Об этом сообщила еженедельная газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний отчет федеральной полиции.

К концу мая территорию Германии должны были покинуть 23,9 тыс. мигрантов, однако из них лишь 11,1 тыс. выполнили требование федерального правительства. Оставшиеся 12,8 тыс. нелегалов либо «не были обнаружены в назначенном месте», либо «скрываются уже продолжительное время».

Председатель немецкого полицейского союза Эрнст Вальтер прокомментировал опубликованный отчет: «У федеральной полиции вызывает огромные сложности тот факт, что каждый второй мигрант, подлежащий депортации, не подчиняется требованиям земельных и местных органов власти». Для решения проблемы, по словам Вальтера, необходимо прибегнуть к «более серьезным методам депортации».