Инвестор намерен построить в Тульской области десять заводов по переработке льна

"Наш проект предполагает производство элитных семян льна, выращивание льна на территории Тульской области и открытие заводов по его переработке. Мы планируем строительство 10 заводов по переработке льна. Ориентировочная сумма проекта составит около 5 млрд рублей, при выходе предприятий на проектную мощность будет создано до двух тысяч рабочих мест", — сказал Бочаров.

Расчетный срок реализации проекта — пять лет. «В случае если проект получит государственную поддержку, то этот срок можно сократить до трех-четырех лет», — отметил Бочаров, не уточнив, когда именно будет дан старт проекту.

Он также добавил, что возделывание льна не является традиционным направлением в сельском хозяйстве региона. По словам Бочарова, в этом году компания впервые посеяла 320 га этой культуры.

По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, продукция переработчиков льна востребована на российском рынке, в том числе на предприятиях оборонного комплекса при производстве пороха. «Если говорить о государственной поддержке, то необходимо изучить все возможные риски. Но сам по себе проект относится к импортозамещающим и интересен для региона», — отметил он.

Компания «Родниковое поле» работает в Веневском районе Тульской области с марта 2016 года, основные виды деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур.