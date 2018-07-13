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Декоративные яблони появятся в районе
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Декоративные яблони появятся в районе 

Управа Пресненского района города Москвы 4 часа назад
Фото: На Пресне
По нескольким адресам в районе появятся каштаны и декоративные яблони. Об этом стало известно 11 июля.
По словам Ирины Савченко, ведущего инженера отдела благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», деревья высадят вместо тех, что погибли зимой.
— В феврале были сильные морозы, по этой причине часть растений погибла. На их месте мы высадим каштаны и многолетние яблони. Деревья появятся по следующим адресам: Грузинский переулок, дом 10; улица Красная Пресня, дом 11 и дом 38, — перечислила она, подчеркнув, что все растения адаптированы под столичный климат.
Озеленение планируют провести осенью 2018 года.
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