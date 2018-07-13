Роструд защитит людей старшего возраста от дискриминационных увольний 

Роструд будет встанет на защиту работников, которые столкнутся с дискриминационными сокращениями по возрасту. Об этом сообщил глава ведомства Всеволод Вокулов.
«Мы сейчас с Пенсионный фондом России подняли все списки предприятий, где в следующем 2019 году появляются те, кто не выйдут на пенсию, вот они должны быть на контроле у служб занятости. Если с этих людей уволят в связи с возрастом, мы будем осуществлять политику по защите их прав в суде, восстановления на работе и так далее», — подчеркнул Вокулов.
Он добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о повышении ответственности за дискриминацию. «Сейчас идет сбор разных предложений. Но уже раздаются голоса даже по уголовной ответственности», — цитирует чиновника ТАСС.