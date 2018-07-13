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В Минобороны прокомментировали полеты Ту-95МС над Дальним Востоком
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В Минобороны прокомментировали полеты Ту-95МС над Дальним Востоком 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Cамолёты Дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35C. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии.
Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
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