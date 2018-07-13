Провокационные снимки Котовой возмутили ее поклонников

Татьяна Котова продолжает развиваться в музыкальной сфере, инвестируя немало сил и времени в свою сольную карьеру.

Девушка является активным пользователем Инстаграм, где зачастую она выкладывает откровенные снимки. Последние несколько снимков из разряда «без нижнего белья» вызвали у ее поклонников неоднозначную реакцию.

Некоторые сделали Котовой комплименты, другие раскритиковали ее фигуру и стремление хвастать ею в социальных сетях. Татьяна решила постоять за себя, утверждая, что ее вес и тело в целом ее устраивают, а кому не нравится, тот может отписаться от ее аккаунта и не мучить себя.