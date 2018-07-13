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Провокационные снимки Котовой возмутили ее поклонников
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Провокационные снимки Котовой возмутили ее поклонников 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Татьяна Котова продолжает развиваться в музыкальной сфере, инвестируя немало сил и времени в свою сольную карьеру.
Девушка является активным пользователем Инстаграм, где зачастую она выкладывает откровенные снимки. Последние несколько снимков из разряда «без нижнего белья» вызвали у ее поклонников неоднозначную реакцию.
Некоторые сделали Котовой комплименты, другие раскритиковали ее фигуру и стремление хвастать ею в социальных сетях. Татьяна решила постоять за себя, утверждая, что ее вес и тело в целом ее устраивают, а кому не нравится, тот может отписаться от ее аккаунта и не мучить себя.
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