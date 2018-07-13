«Строчит телеги одна за другой». Популярный югорский Telegram-канал попал в руки «беспокойного» политолога 

В среде югорских Telegram-каналов заметна определенная активность — оживилась «Бабушка Югра», один из немногих более-менее крупных каналов в округе. При этом, в последние месяцы авторы канала себя особо не проявляли.
По одной из версий, «Бабушка» наконец-то оказалась «в полном распоряжении идеологического блока Югры», а правит бал — политолог Павел Манченко.
Комментарий: не причастен к каналу
Политолог Павел Манченко в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» категорически опроверг какую-либо причастность к указанному каналу.