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«Строчит телеги одна за другой». Популярный югорский Telegram-канал попал в руки «беспокойного» политолога
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«Строчит телеги одна за другой». Популярный югорский Telegram-канал попал в руки «беспокойного» политолога 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среде югорских Telegram-каналов заметна определенная активность — оживилась «Бабушка Югра», один из немногих более-менее крупных каналов в округе. При этом, в последние месяцы авторы канала себя особо не проявляли.
По одной из версий, «Бабушка» наконец-то оказалась «в полном распоряжении идеологического блока Югры», а правит бал — политолог Павел Манченко.
Комментарий: не причастен к каналу
Политолог Павел Манченко в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» категорически опроверг какую-либо причастность к указанному каналу.
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