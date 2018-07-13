«Строчит телеги одна за другой». Популярный югорский Telegram-канал попал в руки «беспокойного» политолога

В среде югорских Telegram-каналов заметна определенная активность — оживилась «Бабушка Югра», один из немногих более-менее крупных каналов в округе. При этом, в последние месяцы авторы канала себя особо не проявляли.

По одной из версий, «Бабушка» наконец-то оказалась «в полном распоряжении идеологического блока Югры », а правит бал — политолог Павел Манченко.

Комментарий: не причастен к каналу