Танцевальную площадку в Гончаровском парке привели в порядок по просьбе жителя района

Коммунальные службы отремонтировали танцевальную площадку, расположенную в Гончаровском парке. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района.

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГАУК «Лианозовский парк культуры и отдыха» Антона Окутина.

«Проведены работы по ремонту напольного покрытия танцевальной площадки, нарушение устранено», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.