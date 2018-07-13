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Танцевальную площадку в Гончаровском парке привели в порядок по просьбе жителя района
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Танцевальную площадку в Гончаровском парке привели в порядок по просьбе жителя района 

Управа Бутырского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали танцевальную площадку, расположенную в Гончаровском парке. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГАУК «Лианозовский парк культуры и отдыха» Антона Окутина.
«Проведены работы по ремонту напольного покрытия танцевальной площадки, нарушение устранено», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (вт)
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