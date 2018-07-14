В Менделеевске будет создана ТОСЭР — Минэкономразвития России

Статус ТОСЭР позволит создать в этом моногороде 630 новых рабочих мест, заявили на Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах при Министерстве экономического развития РФ.

По данным администрации Менделеевска, одним из самых крупных проектов в рамках ТОСЭР (почти на 2 млрд руб.) может стать строительство высокопроизводительного молочного комплекса на 2 тыс. голов. Также есть планы по производству цемента и сухих минеральных строительных смесей (более 250 млн руб.) и проект в сфере электрогенерации — производство оборудования и лопастей для ветрогенераторов (500 млн руб.)