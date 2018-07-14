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В Менделеевске будет создана ТОСЭР — Минэкономразвития России
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В Менделеевске будет создана ТОСЭР — Минэкономразвития России 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
Минэкономразвития России одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Менделеевске, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Статус ТОСЭР позволит создать в этом моногороде 630 новых рабочих мест, заявили на Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах при Министерстве экономического развития РФ.
По данным администрации Менделеевска, одним из самых крупных проектов в рамках ТОСЭР (почти на 2 млрд руб.) может стать строительство высокопроизводительного молочного комплекса на 2 тыс. голов. Также есть планы по производству цемента и сухих минеральных строительных смесей (более 250 млн руб.) и проект в сфере электрогенерации — производство оборудования и лопастей для ветрогенераторов (500 млн руб.)
Напомним, статус ТОСЭР уже получили такие моногорода Татарстана, как Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и Чистополь.
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