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Французский фермер несколько лет прятал мифического мастодонта
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Французский фермер несколько лет прятал мифического мастодонта 

360tv.ru 5 часов назад
Французский фермер около трех лет прятал обнаруженный на своем участке череп древнейшего пиренейского мастодонта, об этом сообщил научный портал Рhys.org  По данным археологов, речь о травоядном мастодонте вида Gomphotherium pyrenaicum, существование которого долгое время считалось мифом. Ранее удавалось найти только четыре зуба животного этого редчайшего вида, вымершего около двух миллионов лет назад. Причем, зубы обнаружили в 1857 году неподалеку от поместья фермера в 70 километрах от Тулузы.
Теперь в руки ученым попал череп с четырьмя бивнями, это отличительная особенность мастодонта. Длина каждого из них около 80 сантиметров. Сам владелец поместья пояснил, что скрывал уникальную находку, потому что боялся, что его огород перекопают, превратив его в полигон для археологических раскопок.
Команда греческих и немецких исследователей нашла фрагмент из поэмы древнегреческого автора Гомера «Одиссея» на гравированной глиняной табличке. Отрывок может оказаться старейшим из всех сохранившихся. По предварительной оценке, находка датируется III веком до нашей эры.
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