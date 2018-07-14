В Чапаевске появятся дополнительные рабочие места

Чапаевск — город трудовой доблести и славы с одноименной станцией железной дороги

Минэкономразвития РФ одобрил заявку 63 региона на создание территории опережающего развития (ТОР) в Чапаевске. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.

Теперь Чапаевск станет более привлекательным для инвестиций. Также в городе увеличится количество рабочих мест.

— У резидентов ТОР появляются и налоговые льготы, и льготные тарифы по страховым взносам, и снижение арендной платы, и режим работы свободной таможенной зоны, — рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров . — Все это посодействует увеличению числа рабочих мест и улучшению качества жизни людей на монопрофильных территориях.