В Чапаевске появятся дополнительные рабочие места 

Чапаевск — город трудовой доблести и славы с одноименной станцией железной дороги
Минэкономразвития РФ одобрил заявку 63 региона на создание территории опережающего развития (ТОР) в Чапаевске. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.
Теперь Чапаевск станет более привлекательным для инвестиций. Также в городе увеличится количество рабочих мест.
— У резидентов ТОР появляются и налоговые льготы, и льготные тарифы по страховым взносам, и снижение арендной платы, и режим работы свободной таможенной зоны, — рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. — Все это посодействует увеличению числа рабочих мест и улучшению качества жизни людей на монопрофильных территориях.
В 63 регионе уже есть успешный опыт создания ТОР в Тольятти, где уже заключены соглашения с 29 резидентами. Это рекордное количество среди всех созданных в стране территорий опережающего социально-экономического развития.